Pkw-Lenkerin starb bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin aus St. Georgen an der Gusen im Bezirk Perg ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw Donnerstagabend in Naarn im selben Bezirk gestorben. Die Oberösterreicherin konnte nach dem Zusammenprall nur noch tot geborgen werden. In der Steiermark starb ein 40-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz mit seinem Zweirad.

In Oberösterreich war die Frau auf einer Geraden der B3 aus ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert. Ihr Wagen wurde über die angrenzende Böschung geschleudert. Der Lkw wurde durch den Aufprall unlenkbar, schleuderte ebenfalls über die Böschung und kam erst nach 40 Metern in einem Maisfeld zum Stillstand. Der Notarzt konnte bei der Frau nur noch den Tod feststellen, der 55-jährige ungraische Fahrer des Schwerfahrzeuges blieb unverletzt. Der 40-jährige Motorradfahrer aus Altenmarkt bei St. Gallen im Bezirk Liezen touchierte in einer Linkskurve den rechten Randstein. Dadurch verlor er die Herrschaft über das Motorrad, stürzte und prallte nach 60 Metern gegen eine Felsenböschung. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken