Pkw-Lenkerin fuhr in Radfahrergruppe – Drei Schwerverletzte

Eine 75-jährige Pkw-Lenkerin ist am Donnerstag in Söll in Tirol (Bezirk Kufstein) in eine Gruppe von Radfahrern gefahren. Alle drei Radler, ein Ehepaar und dessen 14-jähriger Sohn aus Deutschland, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Autolenkerin dürfte aufgrund von Sekundenschlaf über den Straßenrand hinausgeraten sein, berichtete die Polizei.

Die 75-Jährige war gegen 10.00 Uhr auf der Loferer Straße (B178) in Fahrtrichtung St. Johann unterwegs, als zum gleichen Zeitpunkt die deutsche Urlauberfamilie versuchte, mit ihren Rädern die Straße zu queren. Die Familie hielt dafür außerhalb des rechten Fahrbahnrandes an. Die Pkw-Lenkerin fuhr aufgrund von Sekundenschlaf direkt in die Gruppe, rammte ein Straßenschild und prallte letztendlich in eine Leitschiene. Die Radfahrer blieben schwer verletzt in der angrenzenden Wiese liegen. Sie wurden von der Rettung erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb weitestgehend unverletzt, wurde aber trotzdem zur Abklärung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.