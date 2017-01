Pkw-Lenker raste auf Flucht vor der Polizei durch Wien

Erst ein Schreckschuss stoppte den 20-Jährigen - © APA

Ein Pkw-Lenker ist Dienstagabend in Wien-Floridsdorf erst vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, dann mit teils über 100 km/h durch die Stadt gerast und nach einem Unfall zu Fuß davongelaufen. Erst durch einen Schreckschuss der Polizei konnte der 20-Jährige gestoppt werden. Er befindet sich in Haft, berichtete die Polizei am Mittwoch.