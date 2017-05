Pkw-Lenker im Weinviertel tödlich verunglückt

Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Pkw - © APA/Webpic

Ein Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag im Weinviertel tödlich verunglückt. Der 41-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn war im Ortsgebiet von Zellerndorf in einer Rechtskurve von der B45 abgekommen und prallte frontal gegen eine betonierte Feldwegzufahrt, berichtete die NÖ Polizei. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen, er starb noch an der Unfallstelle.