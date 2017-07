Pkw-Lenker bei Steinschlag in Tirol getötet

Ein Steinschlag hat am Mittwochnachmittag auf der Reschenstraße in Tirol (Bezirk Landeck) einen Toten gefordert. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA und bestätigte damit einen Bericht des ORF Tirol. Der Mann sei in seinem Pkw von den Felsbrocken eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden.

Nähere Informationen hinsichtlich der Identität des Opfers lagen zunächst nicht vor. Das Fahrzeug sei unter Schutt und Steinen begraben worden. Ein weiterer möglicher Steinschlag habe die Arbeiten der Rettungskräfte behindert. Erst mit Hilfe eines Rüstfahrzeugs und eines Lastenkrans der Feuerwehr Landeck konnte der Pkw aus dem Gefahrenbereich gezogen werden. Die Straße war bis auf weiteres gesperrt. Laut ORF Tirol würden immer noch Steine ausbrechen. Der Landesgeologe sei vor Ort, hieß es. (APA)