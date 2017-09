Pkw kollidierte in Wien mit Straßenbahn

Ein Auto ist am Dienstag gegen 18.00 Uhr in der Prager Straße Ecke Autokaderstraße in Wien-Floridsdorf mit einer Straßenbahn kollidiert. In weiterer Folge wurde der Pkw gegen einen Lichtmasten geschleudert. Wie die Wiener Berufsrettung berichtete, wurden zwei Insassen leicht und ein 16-Jähriger schwer verletzt. Sie alle mussten aus dem kaputten Fahrzeug geborgen werden.

Der Wagenlenker (47) erlitt Prellungen, ein Mitfahrer (26) leichte Kopfverletzungen und ebenfalls Prellungen. Der auf der Rückbank sitzende Jugendliche wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital gebracht. In der "Bim" kam niemand zu Schaden. (APA)