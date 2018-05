Pkw kollidiert vor Achraintunnel mit Lkw

Dornbirn - Am Montagvormittag kam es in Dornbirn vor dem Achraintunnel zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Am Montagvormittag war ein junger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Bregenz mit seinem Fahrzeug vom Kreisverkehr Dornbirn-Nord kommend in Richtung Achraintunnel unterwegs. Vor dem Achraintunnel wollte der Fahrzeuglenker links nach Schwarzach abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommen Lkw der gerade vom Achraintunnel in Richtung Dornbirn unterwergs war.