Pkw kollidiert in Vorarlberg mit Lkw: Zwei Verletzte

Am Mittwochmorgen fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Lkw auf der Senderstraße von Lustenau kommend in Richtung Wolfurt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L41 in Richtung Kreuzung mit der Senderstraße. Beim Überqueren der Senderstraße kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab, wobei der Pkw die Böschung neben der L41 ein paar Meter hinabstürzte. Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Unfall vermutlich leicht verletzt.