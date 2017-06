Pkw-Frontalcrash im Bezirk Baden forderte ein Todesopfer

Für 53-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät - © APA (Archiv/dpa)

Ein Pkw-Frontalzusammenstoß während eines Überholmanövers im Bezirk Baden hat Dienstagfrüh ein Todesopfer gefordert. Ein 53-jähriger Mann starb nach der Kollision in Unterwaltersdorf in der Gemeinde Ebreichsdorf noch an der Unfallstelle, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Ein 21-Jähriger wurde verletzt in das Landesklinikum Baden transportiert.