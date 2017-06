Sperre der Autobahn nach dem Fahrzeugbrand - © FOTOKERSCHI.AT

Während sich drei Autofahrer auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich in der Nacht auf Sonntag offenbar ein Rennen geliefert haben, ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein Pkw prallte nach dem “Puckingerberg” in Fahrtrichtung Salzburg gegen eine Leitschiene und fing Feuer. Der 31-jährige Lenker und sein 27-jähriger Beifahrer konnten sich noch selbst befreien.