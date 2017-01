Kurden kündigten weitere Anschläge an - © APA (AFP)

Eine kurdische Terrorgruppe hat sich am Mittwoch zum Autobombenanschlag auf einen Kontrollpunkt im türkischen Izmir in der vergangenen Woche bekannt. Die PKK-Splittergruppe TAK (Freiheitsfalken Kurdistans) habe in einer Stellungnahme auch weitere Angriffe angedroht, meldete die Nachrichtenagentur Firat. Bei dem Angriff waren ein Polizist, ein Gerichtsmitarbeiter und zwei Angreifer getötet worden.