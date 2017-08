PK um 10:00 Uhr – “Beendigung des Kunstprojekts Meine Stimme GILT”

Am frühen Freitagabend steht fest, wie viele Parteien bei der Nationalratswahl am 15. Oktober antreten können. Bis 17.00 Uhr müssen die Landeslisten bei den Landeswahlbehörden eingereicht werden. Fix am Stimmzettel stehen die jetzigen Parlamentsparteien SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und NEOS. Das Team Stronach hat auf eine Kandidatur verzichtet. Ebenfalls fix ist die Kandidatur der Liste Pilz sowie der Freien Liste Österreich Karl Schnells. Bereits genug Unterschriften für die österreichweite Kandidatur gesammelt haben die KPÖ und Roland Düringers Liste G!LT.