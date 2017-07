Pixies am Dienstag in der Poolbar

Nachdem sich Black Francis (Gesang, Gitarre) und Joey Santiago (Gitarre) an der University of Massachusetts in Boston kennengelernt hatten, gründeten sie 1986 die Band Pixies. Über eine Zeitungsannonce fanden sie Kim Deal (Bass) und schließlich David Lovering (Schlagzeug). Alle ihre Studio-Alben sind mittlerweile zu echten Indie Klassikern aufgestiegen. Seit Pixies’ Anfängen ist viel Zeit vergangen. 1993 kam es zu einer Trennung – doch seit 2004 gibt es sie wieder. Es leben die frühen 90er.

Als Pixie hüpft man nicht ins Publikum

Das wäre albern laut Band-Gründungsmitglied Black Francis. Lange dachten sie, es würde keinen Sinn machen neue Songs aufzunehmen. Doch Konzerte in kleineren Städten brachten gewohnte Routine, Tour-Leben und schließlich Song-Aufnahmen mit sich. Das erste richtige Studioalbum mit neuer Bassistin Paz Lenchantin ließ die Fans über 20 Jahre auf eine neue Platte warten und erschien Ende letzten Jahres unter dem Titel „Head Carrier“. Die momentane Tournee, die diese Ausnahmeband bereits durch fünf Kontinente führte, hält für ein sensationelles Auswärtsspiel in Feldkirch. Where is my mind? Unbedingt bei diesem denkwürdigen ersten August. (poolbar)