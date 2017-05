Pittsburgh und Anaheim im NHL-Conference-Finale

Die Oilers wehrten sich erfolglos - © APA (AFP/GETTY)

Titelverteidiger Pittsburgh Penguins und die Anaheim Ducks komplettieren die Conference-Finali in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Die Penguins gewannen am Mittwoch bei den Washington Capitals mit 2:0 und entschieden dadurch die “best of seven”-Serie mit 4:3 für sich. Anaheim stieg dank eines 2:1-Heimsiegs ebenfalls mit einem Gesamt-4:3 gegen die Edmonton Oilers auf.