Pittsburgh Penguins gewannen erneut Stanley Cup

Dabei war das sechste Spiel der Finalserie lange Zeit ausgeglichen. Erst 95 Sekunden vor dem Ende des letzten Drittels erlöste der Schwede Patric Hörnqvist mit seinem Treffer zum 1:0 die mitgereisten Pittsburgh-Fans. “Das wird natürlich für immer mein wichtigstes Tor bleiben”, sagte Hörnqvist. 14 Sekunden vor Schluss entschied Carl Hagelin mit seinem Schuss ins leere Tor die Partie endgültig zugunsten der Penguins.

THE @PENGUINS ARE THE 2017 #STANLEYCUP CHAMPIONS! pic.twitter.com/Qe1dFVlglp

“Wir wussten das ganze Jahr über, dass es schwer werden würde, aber wir versuchten einfach, dran zu bleiben”, meinte Pittsburghs Kapitän Sidney Crosby. “Wir hatten viele Verletzungen und andere solche Dinge. Wir haben einfach Wege gefunden.” Für Crosby ist es nicht nur der dritte NHL-Titel mit den Pittsburgh Penguins, er wurde auch zum zweiten Mal in Folge als wertvollster Spieler der Play-offs ausgezeichnet.

Auch Mario Lemieux, Hall-of-Fame-Spieler und Besitzer der Pittsburgh Penguins, war nach der entscheidenden Begegnung begeistert von der Leistung Crosbys. “Er konnte fühlen, dass wir dem Gewinn des Pokals nahe kommen. Das war das wichtigste Spiel der Saison und so spielte er auch. Er war unglaublich.”

