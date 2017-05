Pittsburgh glich im Conference-Finale gegen Ottawa aus

Die Penguins feierten einen 1:0-Heimsieg - © APA (AFP/Getty)

Die Pittsburgh Penguins haben im Eastern-Conference-Finale der National Hockey League (NHL) mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Ottawa Senators den 1:1-Ausgleich in der “best of seven”-Serie geschafft. Das Goldtor für den Titelverteidiger erzielte US-Flügelstürmer Phil Kessel nach schöner Vorarbeit des Russen Jewgenij Malkin in der 54. Minute.