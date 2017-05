Pittsburgh fehlt noch ein Sieg für NHL-Finale

Über sieben Tore darfst du jubeln... - © APA (AFP/GETTY)

Die Pittsburgh Penguins benötigen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nur noch einen Sieg zum erneuten Einzug ins Stanley-Cup-Finale. Der Titelverteidiger demontierte am Sonntag die Ottawa Senators mit 7:0 und führt in der “Best-of-Seven”-Serie mit 3:2. Mit einem Erfolg am Dienstag in Ottawa wären die Penguins erneut im Endspiel.