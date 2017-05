Pittsburgh auch ohne Crosby vor NHL-Playoff-Aufstieg

Pittsburgh Penguins behielten gegen Wahington Capitals die Oberhand - © APA (AFP/Getty)

Pittsburgh braucht nur noch einen Sieg, um sich für das Eastern-Conference-Halbfinale der National Hockey League (NHL) zu qualifizieren. Ohne ihren verletzten Superstar Sidney Crosby, der im Spiel zuvor eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, feierten die Penguins am Mittwochabend einen 3:2-Heimsieg über die Washington Capitals und stellten damit in der “best of seven”-Serie auf 3:1.