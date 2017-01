Pistenspaß

Zu diesem Schikurs meldeten sich fast alle Kinder an und genossen die schönen, aber kalten Tage im Schigebiet Golm. Der Höhepunkt dieser Schiwoche war sicher wieder das Abschlussschirennen, zu welchem zahlreiche Eltern und Verwandte kamen. Ein Dank gilt an dieser Stelle an die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon, dem Illwerke Tourismus, der Schneesportschule Golm und dem Schiverleih Wilhelmer. Nur durch die Unterstützung dieser Firmen ist es möglich ein derartiges Sportangebot den Schülern zu ermöglichen.