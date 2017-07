Pistenchef nach Tod von Sechsjähriger verurteilt

Mobile Schneekanone war nur optisch gesichert - © APA (Symbolbild)

Der Pistenchef eines Skiliftes in Söll in Tirol ist am Dienstag am Bezirksgericht Kufstein wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verurteilt worden. Der 46-Jährige erhielt eine Geldstrafe von 2.800 Euro, die Hälfte davon bedingt. Ein sechsjähriges Mädchen aus Deutschland war Ende Jänner in Söll gegen den Hydrant einer Schneekanone geprallt und gestorben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.