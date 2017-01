Piste statt Schule

Junge Skifans aufgepasst: Am Sonntag, 29. Jänner, findet auf der Bürserberger Tschengla die diesjährige „Sparkasse Bludenz Stadtschülermeisterschaft“ statt. Messen können sich die Nachwuchsrennfahrerinnen und -rennfahrer bei einem Riesentorlauf mit zwei Durchgängen. Startberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2002 bis 2010 mit Wohnsitz und Schulbesuch in Bludenz, Bings, Außerbraz sowie der Mittelschule Klostertal. Zwischen 8.30 und 9.30 Uhr werden im Restaurant „Einhorn“ die Startnummern ausgegeben. Start des ersten Durchgangs ist um 10 Uhr. Achtung: Für das Rennen besteht Helmpflicht. Für Teilnehmer des Rennens gibt es ermäßigte Tageskarten (um zehn Euro für den Tschenglalift, um 19,50 Euro für das gesamte Skigebiet. Das Startgeld beträgt sieben Euro. Eltern, Omas und Opas sowie Fans, die die Nachwuchssportler am Pistenrand anfeuern, sind bei der Veranstaltung ebenfalls herzlich willkommen. Mannschafts- und Einzelwertung

Neben der Einzelwertung werden bei der Siegerehrung um 18 Uhr im Bludenzer Stadtsaal auch die besten Teams der Mannschaftswertung geehrt. Weitere Infos zum Rennen sind auch auf www.wsv-bludenz.at abrufbar. Anmeldungen sind entweder über die Klassenlehrer, oder über die Homepage des WSV Bludenz möglich (Achtung: Nennungsschluss am Donnerstag, 26. Jänner, 12 Uhr).