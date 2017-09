“Pissed” – Tank mit 750 Litern Urin in New York ausgestellt

Trump ist Zielscheibe des Hohns - © APA (AFP)

“Pissed” ist auf Englisch gesagt jemand, der so richtig verärgert ist – oder im wörtlichen Sinn eben “angepisst”. Der Künstler Cassils zielt auf diese Formulierung ab: Gut ein halbes Jahr lang hat er mehr als 750 Liter seines Urins gesammelt, die nun in einem Tank in einer New Yorker Galerie zu sehen sind. Vom Geruch bleiben Besucher verschont: Der Behälter hat einen Deckel.