Piräus-Siegtor gegen Rijeka erst in der Nachspielzeit

Celtic Glasgow stellte mit einem klaren 5:0 (2:0) zu Hause gegen Astana die Weichen Richtung Königsklasse. Der Achtelfinalist der vergangenen Saison, FC Sevilla, mühte sich auswärts bei Besaksehir in Istanbul zu einem 2:1 (1:0).

Napoli setzte sich gegen Nizza 2:0 (1:0) durch. In diesem Duell sind in beiden Spielen aus Sicherheitsgründen keine Gästefans zugelassen. 2015 war es in einem Testspiel zwischen den beiden Clubs in Nizza zu Ausschreitungen gekommen.

(APA)