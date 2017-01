Pinturault in Adelboden vor Schörghofer und Hirscher

Marcel Hirscher liegt nach dem 1. Durchgang auf Platz 3 - © APA (AFP)

Zwei Österreicher liegen nach dem ersten Durchgang des Riesentorlauf-Klassikers in Adelboden in aussichtsreicher Position. Philipp Schörghofer war am Samstag vor seinem Salzburger Landsmann Marcel Hirscher Zweiter, der Rückstand auf Leader Alexis Pinturault aus Frankreich betrug allerdings bereits 0,64 bzw. 0,70 Sekunden. Der Norweger Henrik Kristoffersen büßte als Fünfter 1,31 Sekunden ein.