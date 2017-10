Pinturault für FIS-Rennchef Waldner Gesamtweltcup-Favorit

In den vergangenen sechs Saisonen hatte stets Marcel Hirscher die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup geholt. Der Salzburger war in seiner Vorbereitung auf die Olympia-Saison Mitte August allerdings von einem Bruch des linken Außenknöchels zurückgeworfen worden und verpasst in Folge der Verletzung zumindest den ersten Riesentorlauf am 29. Oktober in Sölden.

Grund genug für Waldner, Pinturault in der Favoritenrolle zu sehen. “Er ist derzeit der kompletteste Fahrer im Weltcup und kann in fünf Disziplinen auf einem sehr hohen Level fahren”, meinte der Herren-Renndirektor der FIS. Pinturault hatte den Gesamtweltcup bereits dreimal auf Platz drei beendet, in der Vorsaison landete der Sieger von bisher 19 Weltcup-Rennen auf Rang vier.

(APA/dpa)