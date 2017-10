Pinke Luftballons als Symbol gegen Brustkrebs

Götzis. Der Oktober ist der internationale Aktionsmonat gegen Brustkrebs. Die Österreichische Krebshilfe organisiert aus diesem Grund jährlich die österreichweite „Pink Ribbon Tour“. Die rosarote Schleife ist seit 1992 das weltweite Zeichen der Solidarität mit Brustkrebspatientinnen und Ausdruck der Hoffnung der Heilung. Es soll auch gesunde Frauen an die Wichtigkeit der Vorsorge und der Früherkennung erinnern, den Brustkrebs ist rechtzeitig erkannt meist gut heilbar.

In jedem Bundesland gibt es einen Stopp der Pink Ribbon Tour, dieses Jahr hatte der Götzner Garnmarkt die große Ehre. Neben wichtigen Informationen vor allem zur Früherkennung und zur Behandlung, gab es am Stand eine große Charity Tombola mit zahlreichen Sachpreisen. Als Höhepunkt ließ die Initiatoren 230 pinke Luftballons in den blauen Himmel steigen. Ein Ballon für jede im letzten Jahr neu an Brustkrebs erkrankte Frau in Vorarlberg.

Lucia Wieländner, Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe in Vorarlberg, freute sich über die gelungen Aktion und vor allem auch über die Spendenbereitschaft der Vorarlberger, nicht nur an diesem Tag sondern über das ganze Jahr.

Die Pink Ribbon Tour geht noch den ganzen Oktober in Österreich weiter. Nächstes Jahr sind dann die Männer an der Reihe. Die Aktion „Loose Tie“, soll dann an die Prostatakrebsvorsorge erinnern.CEG