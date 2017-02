Pilz will FPÖ zu Eurofighter-U-Ausschuss locken

Die Stimmen der Freiheitlichen sind notwendig, damit die Opposition einen neuen Untersuchungsausschuss zum umstrittenen Jet-Kauf einsetzen kann. Allerdings zierte sich die FPÖ zuletzt und wollte Einblick in die aktuelle Strafanzeige des Verteidigungsministeriums und eben den Vergleich, den der damalige SPÖ-Minister Norbert Darabos mit Eurofighter ausverhandelt hat.

Obwohl dies nun im Rahmen eines Nationalen Sicherheitsrates ohnehin passieren soll, steckte Pilz am Donnerstag zu Beginn seiner Pressekonferenz unter dem Titel “Die Nagelprobe für die FPÖ – Was die FPÖ zu befürchten hat” den Vergleichsvertrag in ein großes Kuvert mit der Aufschrift “Klubobmann Strache” – “das schick ich ihm”. Eine bewusste Reizung der ohnehin zögerlichen FPÖ konnte er darin auf Nachfrage nicht erkennen: “Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erfüllung eines Herzenswunsches des Freiheitlichen Klubobmannes eine Provokation ist.”

Auch den anwesenden Journalisten wurden die von Darabos unterschriebenen Dokumente vorgelegt, die Pilz laut eigenen Angaben auf ihre Echtheit geprüft hat. Inhaltlich schoss sich Pilz auf den früheren Verteidigungsminister ein: “Es wird davon ausgegangen, dass der EF-Untersuchungsausschuss seine Arbeit Ende Juni 2007 beendet. Die Wirksamkeit dieser Vereinbarungen ist davon unabhängig”, lautet eine Passage in den Nebenpunkten, die Pilz stört. “Wie kommt ein Verteidigungsminister dazu, mit Eurofighter in Vergleichsverhandlungen die Beendigung des U-Ausschusses hineinzuschreiben?” Zum selben Zeitpunkt habe die SPÖ-Fraktion einen “Befehl” der damaligen SPÖ-Spitze um Alfred Gusenbauer bekommen, den Ausschuss abzudrehen, vermutete er. Darabos und Gusenbauer sollten unter Wahrheitspflicht in einem U-Ausschuss aussagen, findet Pilz.

Der Grüne ortet aber bei Darabos noch weiteren Erklärungsbedarf: In der Vergleichspunktation ist die Reduktion der Stückzahl von 18 auf 15 Flieger festgeschrieben, im selben Punkt heißt es, dass “ein weitergehender Rücktritt” der Republik “einvernehmlich ausgeschlossen” werde. Dies beziehe sich auf jene Passage im ursprünglichen Kaufvertrag, wonach das Verteidigungsministerium “vom Vertrag jederzeit zur Gänze oder teilweise durch schriftliche Mitteilung zurücktreten könne”, erklärte Pilz. “Darabos gibt das jederzeitige Rücktrittsrecht vom Vertrag einfach auf.” Da dies aber noch keine strafbare Handlung sei, könne dies “einzig und allein” ein U-Ausschuss im Parlament untersuchen.

“Wir, die Republik Österreich, haben einen Gegner, das sind Airbus und Eurofighter”, befand Pilz. Bundeskanzler Christian Kern, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) lobte der Grüne ausdrücklich für ihren Aufklärungswillen, speziell auch die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates. Danach stehe einer Einsetzung des U-Ausschusses “nichts mehr entgegen”, meinte Pilz.

Von Strache wolle er nun eine Klärung, bekräftigte Pilz: “Heißt es für die FPÖ ‘Österreich zuerst’ oder ‘Eurofighter zuerst’?” Sein Entwurf für ein U-Ausschuss-Verlangen liege bereits in allen Klubs, aber “ich warte nach wie vor auf sachliche Antworten” der Freiheitlichen, meinte Pilz. Dem blauen Wunsch, überhaupt alle Beschaffungen des Heeres zu untersuchen, könne man nicht nachkommen, denn er sei “gesetzeswidrig”, verwies Pilz darauf, dass ein Ausschuss einen konkreten Untersuchungsgegenstand haben müsse. “Jede vernünftige und sachliche” Änderung im Rahmen der Causa Eurofighter sei aber “selbstverständlich” möglich.

(APA)