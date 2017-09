Pilz präsentiert sein Buch “Heimat Österreich”

Pilz schrieb einen "Aufruf zur Selbstverteidigung" - © APA

Während des Wahlkampfes hat sich der ehemalige Grüne Abgeordnete Peter Pilz die Zeit genommen, ein Buch zu schreiben: Mit “Heimat Österreich. Ein Aufruf zur Selbstverteidigung” wolle er die Verteidigung der offenen Gesellschaft als neue Haltung begründen, so Pilz bei der Buchpräsentation am Freitag. Das Buch erscheint am 5. September im Ueberreuter Verlag.