Pilz-Klub trifft am Mittwoch weitere Entscheidungen

Trotz des Rückzugs von Listengründer Peter Pilz muss sich dessen Klub vor der Angelobung im Nationalrat am Donnerstag konstituieren. Die Entscheidung über die Aufstellung soll eine Sitzung am Mittwoch bringen, teilte Mandatar Bruno Rossmann der APA mit. Wer Klubvorsitzender wird, stehe noch nicht fest. Pilz hatte nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung angekündigt, sein Mandat nicht anzunehmen.

Mit acht Mandataren zieht die Liste Pilz in den Nationalrat ein. Drei Mandatare waren schon zuvor im Nationalrat vertreten: Die ehemaligen grünen Rossmann und Wolfgang Zinggl sowie Daniela Holzinger für die SPÖ. Nachdem Pilz angekündigt hatte, sein Mandat nicht anzunehmen, würde statt ihm die steirische Liste Martha Bißmann einziehen. Fix ist dies aber noch nicht, auch darüber dürfte bei der Sitzung am Mittwoch entschieden werden.

Pilz war am Montag – nach einigem Hin und Her – bei seiner Entscheidung geblieben, sein Mandat nicht anzunehmen. Dennoch nährte er Spekulationen, es könne sich bei den Vorwürfen um eine politische Intrige handeln. Unterstützung erhielt er von der früheren Grünen Verfassungssprecherin Daniela Musiol, die sich für ein internes Schlichtungsverfahren ausgesprochen hatte. “Die (Grüne; Anm.) Klubleitung plante ein Tribunal gegen Pilz”, sagte sie in der “Tiroler Tageszeitung”.