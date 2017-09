Pilz klebte einen Sticker auf sein Plakat

Pilz: "Haben 45 Euro ausgegeben" - © APA

Peter Pilz hat am Donnerstag sein einziges Wahlkampfplakat medienwirksam mit einem Sticker versehen. “Diese zweite Plakatwelle wird die Republik ähnlich überfluten wie die erste”, scherzte der Ex-Grüne, der am 15. Oktober mit einer eigenen Liste antritt. Seiner Einladung zur “Präsentation der zweiten Plakatwelle” vor das Parlamentsgebäude in Wien waren etliche Fotografen und Kameraleute gefolgt.