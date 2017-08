Pilz auf erstem Listenplatz in der Steiermark

Listenplatz Nummer eins für Pilz in seinem Heimatbundesland - © APA

Peter Pilz wird bei der Nationalratswahl auf dem ersten Listenplatz in seinem Heimatbundesland Steiermark antreten. Das gab er am Freitag bei einer Pressekonferenz in Graz bekannt. Auf dem zweiten Platz wird Martha Bißmann, die 2016 als Kampagnenmanagerin bei Irmgard Griss tätig war, zu finden sein. Pilz erwartet sich in der Grünen Mark zwei Mandate, “um ein drittes werden wir kämpfen”.