Pilotprojekt will Sterben zu Hause ermöglichen

Obwohl ein Großteil seine letzten Stunden in den eigenen vier Wänden verbringen möchte, wird dieser Wunsch nur für etwa ein Viertel der Österreicher Wirklichkeit. Die Proponenten von "HPC Mobil" zogen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz eine erste Bilanz ihres Pilotprojekts, das ein Sterben zu Hause ermöglichen möchte.

“HPC Mobil – Hospizkultur und Palliative Care in der Hauskrankenpflege”, so der vollständige Name, wird vom Arbeiter Samariter Bund Wien, der Caritas Wien, der Caritas Socialis (CS) sowie der Volkshilfe Wien getragen. In den vergangenen drei Jahren wurden rund 1.800 Mitarbeiter in mehrtägigen Workshops intensiv geschult. “Alle sind begeistert zurückgekommen”, freute sich CS-Geschäftsführer Robert Oberndorfer.