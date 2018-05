Pilotprojekt „Re-Use“ startete in Feldkirch

Mit neuem Projekt Abfall reduzieren, Gutes tun, sich Freiraum schaffen.

Feldkirch Vieles in unseren Haushalten, das für uns „übrig“ ist, würde anderen Freude bereiten und eignet sich damit gut fürs Wiederverwenden. Stattdessen versperren die Gegenstände weiterhin zuhause Platz oder landen schließlich im Abfall. Es geht offenbar auch anders: In den kommenden Wochen laden Gemeinden gemeinsam mit der Caritas in Zusammenarbeit mit Integra und Lebenshilfe Vorarlberg zu vier Re-Use-Sammeltagen ein. Dort können noch funktionsfähige und saubere Haushaltsgegenstände abgegeben werden. Diese werden aufbereitet und in den Geschäften der sozialökonomischen Betriebe verkauft. Sind die Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt des Umweltverbandes positiv, wird das landesweite Re-Use-Sammelnetz der Gemeinden um die Gruppe der Haushaltsgegenstände erweitert.

Startschuss in Feldkirch

In einem Pilotprojekt des Umweltverbandes werden jetzt die Re-Use-Möglichkeiten für Haushaltsgegenstände erhoben. Dabei laden die Städte Bludenz, Dornbirn und Feldkirch und die Gemeinden Lauterach, Kennelbach, Schwarzach und Wolfurt jeweils zu eigenen Sammeltagen in ihre Altstoffsammelzentren ein. Vergangenen Freitag war das Feldkircher Altstoffsammelzentrum das erste von vier Stationen. Gemeinsam mit der Caritas und in Zusammenarbeit mit Integra und Lebenshilfe Vorarlberg werden noch brauchbare Dinge übernommen, die aufbereitet und in den Shops der Sozialorganisationen verkauft werden. Was nicht Re-Use-geeignet ist, kann am Altstoffsammelzentrum bzw. Werkhof fachgerecht zu üblichen Konditionen entsorgt werden. Ein positiver Nebeneffekt: Re-Use gibt Menschen zusätzliche Chancen am Arbeitsmarkt. Vorarlbergs sozialökonomische Betriebe wie Lebenshilfe, Caritas oder Integra leisten hier wichtige Beiträge. ETU