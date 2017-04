Pilgerwanderung zur Rankweiler Basilika

Am 1. Mai findet wieder die Pilgerwanderung von Hohenems nach Rankweil statt. - © TF

Hohenems. Am kommenden Montag, den 1. Mai. lädt das Pilgerteam „San Pellegrino“ bereits zum zehnten Mal zur jährlichen Pilgerwanderung nach Rankweil, zur Basilika auf dem Liebfrauenberg, ein.Aufbruch ist um 5.50 Uhr früh am Bahnhof in Hohenems.