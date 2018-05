Pilgerstrom zur Basilika

Landeswallfahrt lockte hunderte Menschen nach Rankweil

So auch eine große Gruppe, die bereits gegen sechs Uhr früh in Hohenems aufgebrochen ist und dann nach und nach weitere Menschen in Altach, Götzis und Klaus mit auf den Weg genommen hat. Das Götzner Ehepaar Herbert (47) und Wilma (44) ist das erste Mal dabei. Die knapp vierstündige Wanderung genießen sie trotz der frischen Temperaturen. Die kurze Rast in Klaus und die Agape in Rankweil nützen sie zur Stärkung, ehe sie die Festmesse mit Generalvikar Rudolf Bischof besuchen. Elisabeth (67) und ihre Freundin Margit (65) aus Hohenems sind dafür schon echte Routiniers. Genau haben sie nicht gezählt, aber sie kommen beide schon seit über 20 Jahren. Begeistert sind sie von der großen Vielfalt an Menschen aus allen Regionen. Ein echtes Gemeinschaftsgefühl.