Pickerl auf VW-Bus: Beuys-Werk in Kassel beschädigt

Die Windschutzscheibe des VW-Busses wurde beklebt - © APA (dpa)

Mit einem Aufkleber hat ein Unbekannter das Kunstwerk “Das Rudel” von Joseph Beuys in Kassel beschädigt. Der Besucher brachte den Aufkleber auf dem VW-Bus an, der Teil des Werks ist, wie die Sprecherin der Museumslandschaft Hessen Kassel, Lena Pralle, am Mittwoch sagte. Zur Höhe des Schadens könne man noch keine Angaben machen. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk (hr) darüber berichtet.