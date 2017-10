Picassos letztes Wohnhaus für gut 20 Mio. Euro versteigert

Picasso verbrachte in der Villa seine letzten Jahre. - © AFP

Das letzte Wohnhaus des Künstlers Pablo Picasso in Frankreich wechselt für gut 20 Millionen Euro den Besitzer. Den Zuschlag für die Villa in Mougins nördlich von Cannes erhielt am Donnerstag ein Geschäftsmann aus Sri Lanka. Es ist allerdings noch nicht völlig sicher, ob er die Kaufsumme auch auftreiben kann.