Physiotherapie studieren liegt im Trend

„Gegenüber dem Vorjahr hatten wir 2016 rund 40 Prozent mehr Neuanmeldungen“, berichtet Thim van der Laan jr., Direktor von THIM, die internationale Hochschule für Physiotherapie, erfreut. Zurzeit führt das Bildungsinstitut im schweizerischen Landquart sein Studienprogramm deshalb erstmals in drei Klassen durch. „Ein wenig überrascht wurden wir schon vom Ansturm“, sagt van der Laan. „Als kleine, familiäre Hochschule können wir uns aber flexibel zeigen und mit zusätzlichen Klassen die hohe Unterrichtsqualität beibehalten.“

Traumberuf für aktive und sportliche Studierende

Doch warum interessieren sich plötzlich so viele junge Leute für ein Physiotherapiestudium? „Physiotherapeuten sind derzeit eine gesuchte Berufsgattung“, erklärt der Direktor. „Den Studienabgängern unserer Hochschule eröffnen sich hervorragende Perspektiven für eine erfolgreiche Karriere.“ Abgänger von THIM sind erfolgreich in Spitälern, Praxen und Sportverbänden tätig oder machen sich als Physiotherapeuten selbstständig.

Viele schätzen auch den Ausgleich zwischen Theorie und Praxis. „Unsere Studierenden sind überwiegend aktive und sportliche Typen“, sagt Thim. „Sie wollen das Berufsleben nicht nur hinter dem Schreibtisch verbringen, möchten aber trotzdem auch intellektuell gefordert werden.“ In der Physiotherapie, wo die Kombination aus theoretischem medizinischen Wissen und praktischer Anwendung besonders ausgeprägt ist, finden viele ihren Traumberuf.

Familiäre Atmosphäre und internationale Ausbildung

Bei THIM legt man Wert auf unkomplizierte Kommunikation und die Zugänglichkeit der Dozierenden und der Studienleitung. „Das wird von den Studierenden sehr geschätzt und ist ein Erfolgsgeheimnis, das uns von den großen, eher unpersönlichen und oft auch weniger international orientierten Hochschulen abhebt“, sagt Thim.

Die Hochschule orientiert sich in ihrem Ausbildungsprogramm an den Niederlanden, wo sich die Partnerschule von THIM befindet. „Das niederländische Ausbildungsmodell für Physiotherapeuten ist im internationalen Vergleich führend“, sagt Thim. Die Studierenden erhalten so in Landquart einen international renommierten und anerkannten Studienabschluss.

Bachelor of Science in Physiotherapy kann als Vollzeit- oder Teilzeitstudium für Berufstätige und Spitzensportler absolviert werden.

Info-Abende: www.physioschule.ch/infoanlaesse

Anmeldeschluss: 30. April 2017

Weitere Informationen: www.physioschule.ch