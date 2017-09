Philosoph Vajda gibt Doktor-Titel wegen Putin-Ehrung zurück

Die ostungarische Universität hatte vor zehn Tagen dem Kremlherrn den Titel eines “Ehrenbürgers” zugesprochen. Die Verleihung hätte am Montag vor einer Woche erfolgen sollen, als Putin die Judo-Weltmeisterschaft in Budapest besuchte und Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban führte. Aus Zeitgründen kam es aber dann doch nicht zur formellen Übergabe der Auszeichnung.

Vajda war ein prominenter Dissident im Kommunismus. Als Angehöriger der Budapester Schule um den Marxisten Georg Lukacs (1885-1971) nahm er zunehmend liberale Positionen ein. Unter anderem unterrichtete er an den Universitäten in Siegen und in Bremen und bis zu seiner Emeritierung in Debrecen. Zuletzt erschien von ihm auf deutsch “Meine Gespenster. Essays zur Zeitgeschichte” (2016).

(APA/dpa)