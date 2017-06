Philippinische Armeer fliegt wieder Angriffe auf Islamisten

Am Sonntag hatte das Militär eine achtstündige Feuerpause ausgerufen, damit muslimische Bewohner der Stadt das Ende des Ramadans feiern konnten.

Unterdessen gab es fünf Wochen nach der Entführung eines katholischen Priesters in Marawi ein Lebenszeichen von dem Verschleppten. Teresito “Chito” Suganob sei am Sonntag in einem von islamistischen Aufständischen kontrollierten Stadtviertel gesehen worden, sagte ein Militärsprecher am Montag. Angaben zu seinem Gesundheitszustand konnte das Militär allerdings nicht machen. “Uns wurde lediglich gesagt, dass er lebend gesehen wurde”, sagte der Sprecher.

Der Konflikt um das rund 800 Kilometer südlich von Manila gelegene Marawi dauert seit fünf Wochen an. Auslöser war der Versuch des Militärs gewesen, am 23. Mai den mutmaßlichen Anführer der Terrormiliz “Islamischer Staat” auf den Philippinen, Isnilon Hapilon, festzunehmen. Daraufhin griffen Hunderte mit dem IS verbündete Extremisten die Stadt an und besetzten sie. Präsident Rodrigo Duterte verhängte für 60 Tage das Kriegsrecht über die Region. Mehr als 380 Menschen starben bisher in dem Kämpfen, darunter 27 Zivilisten. Mehr als 300.000 Einwohner Marawis und benachbarter Orte ergriffen die Flucht.

“Wir haben unsere Offensive wieder aufgenommen und wollen Marawi so schnell wie möglich befreien”, sagte Armeesprecher Jo-ar Herrera. Extremisten leisteten seinen Worten zufolge am Montag aber Widerstand. Sie hätten Feuer gelegt und Molotowcocktails geworfen, um den Vormarsch des Militärs zu stoppen. Die Islamisten halten in Marawi den Angaben zufolge noch vier Stadtteile. Die Führungsspitze der Extremisten bröckle aber, sagte Herrera weiter. Top-Anführer sollen geflohen sein, darunter auch der gesuchte Hapilon. Zudem hätten sie Nachschubprobleme bei der Munition.

Auf den Philippinen kämpfen muslimische Aufständische seit vier Jahrzehnten gegen die Regierung des mehrheitlich katholischen Landes. Mehr als 120.000 Menschen wurden dabei getötet. In der Region Mindanao, die aus der gleichnamigen großen Insel und weiteren kleineren Inseln besteht, verüben Mitglieder islamistischer Gruppen in ihrem Kampf für Unabhängigkeit oder Autonomie immer wieder Anschläge oder Überfälle.

(APA/dpa/ag.)