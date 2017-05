Philippinens Regierung ruft Islamisten zur Kapitulation auf

Armee griff Marawi an - © APA (AFP)

Die philippinische Regierung hat die islamistischen Aufständischen in der umkämpften Stadt Marawi zur Kapitulation aufgefordert. Dies müsse zum Schutz der eingeschlossenen Zivilisten geschehen, sagte der Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte am Dienstag. Unterdessen griffen Kampfhubschrauber der Armee mutmaßliche Stellungen der Islamisten in der Stadt mit Raketen an.