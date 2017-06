Philippinen: Etwa 100 Geiseln in Hand von Rebellen

Philippinische Soldaten gehen in Marawi gegen Islamisten vor - © APA (AFP)

Islamistische Rebellen auf den Philippinen haben nach Regierungsangaben in der umkämpften Stadt Marawi immer noch etwa 100 Geiseln in ihrer Gewalt. Der Militärkommandant der Region auf der Insel Mindanao, Generalmajor Carlito Gavez, äußerte sich am Donnerstag aber zuversichtlich, die Lage bald unter Kontrolle zu bringen.