Philipp Stein wird 2018 neuer Grafenegg-Geschäftsführer

Grafenegg wartet 2018 mit Neuerungen auf: Erstmals findet der Grafenegger Frühling statt, eine Novität ist auch die Grafenegg Academy im Rahmen des Campus Grafenegg. Außerdem folgt Philipp Stein im zweiten Quartal 2018 als operativer Geschäftsführer der Grafenegg Kulturbetriebsges.m.b.H. auf Paul Gessl. 2017 war mit über 150.000 Besuchern laut Aussendung von Mittwoch ein "sehr erfolgreiches Jahr".

Mit dem ausverkauften Silvesterkonzert des Tonkünstler-Orchesters klinge 2017 schwungvoll aus, wurde mitgeteilt. Die “Schlossklänge”-Konzerte waren Säulen des übersaisonalen Programms, dazu kamen u.a. ein Familientag im Juni sowie der Grafenegger Advent. Die Sommersaison startete mit Dmitri Hvorostovsky und Aida Garifullina bei der Sommernachtsgala am Wolkenturm – Hvorostovskys letzter Auftritt: Er starb am 22. November in London im Alter von 55 Jahren. Weitere Höhepunkte des Festivals waren Konzerte der Philharmoniker aus St. Petersburg, Prag, München und Wien und der Abschluss mit dem London Symphony Orchester sowie Rudolf Buchbinder, dem künstlerischen Leiter des Festivals, als Solisten.