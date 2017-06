Philadelphia holte als Nr. 1 im Draft Spielmacher Fultz

Der 19-Jährige wechselt der Universität von Washington zu den 76ers - © APA (Getty)

Die Philadelphia 76ers haben am Donnerstag im Draft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA an der ersten Stelle wie erwartet Spielmacher Markelle Fultz ausgewählt. Der 19-Jährige überzeugte im vergangenen Jahr an der Universität von Washington. Das Erstwahlrecht hatte sich Philadelphia erst vor wenigen Tagen durch ein Tauschgeschäft mit den Boston Celtics gesichert.