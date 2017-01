Philadelphia Flyers verloren mit Raffl in Boston 3:6

Raffl traf diesmal nicht - © APA (GETTY, Archiv)

Für die Philadelphia Flyers hat es am Samstag in der National Hockey League (NHL) kein Erfolgserlebnis gegeben. Der Arbeitgeber von Michael Raffl kassierte bei den Boston Bruins eine 3:6-Niederlage und ging damit zum fünften Mal in den jüngsten sieben Spielen als Verlierer vom Eis.