Phil “The Power” Taylor: Sein letzter Gang zur Dartscheibe in Blackpool!

Darts-Rekordweltmeister Phil Taylor hat das PDC World-Matchplay-Turnier in Blackpool zum 16. Mal gewonnen. Der 56 Jahre alte Engländer besiegte im Finale am Sonntag den Schotten Peter Wright 18:8. Wright ist zwar die Nummer drei der Weltrangliste, war im Endspiel jedoch chancenlos.

PDC Darts on Twitter MUST WATCH | Watch Phil Taylor’s FINAL ever walk on at the #BVDarts World Matchplay IN FULL https://t.co/afbBoYGUL9

Doch schon zuvor war die Stimmung in Blackpool einfach einzigartig. Zum letzten Mal lief Phil Taylor im Rahmen des World Matchplay in Blackpool zur Dartscheibe. Taylor wurde frenetisch gefeiert und es herrschte absolutes Gänsehautfeeling.

Taylor beendet seine einzigartige Karriere

Für Taylor war es bereits der 16. Triumph in dem erst seit 1994 ausgetragenen Turnier. Im Viertelfinale hatte er sich gegen Titelverteidiger und Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden klar mit 16:6 durchgesetzt und kassierte am Ende knapp 130 000 Euro Preisgeld. Taylor will seine einzigartige Karriere nach der kommenden Weltmeisterschaft zu Beginn des neuen Jahres beenden.