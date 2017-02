Gericht ordnete Verhaftung von Duterte-Kritikerin an

Leila De Lima hat nun ein Problem - © APA (AFP)

Ein Gericht auf den Philippinen hat die Festnahme einer prominenten Kritikerin von Präsident Rodrigo Duterte angeordnet. Der oppositionellen Senatorin Leila De Lima werden Drogenvergehen zur Last gelegt. Am Donnerstag erließ ein Gericht in der Stadt Muntinlupa in der Nähe von Manila den Haftbefehl. Die Vorwürfe waren vor wenigen Tagen erhoben worden.