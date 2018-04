Pfund Sterling auf höchstem Stand seit Brexit-Referendum

Wegen Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der Bank von England (BoE) steigen Anleger beim Pfund Sterling ein. Die britische Währung verteuerte sich am Dienstag im fernöstlichen Handel auf 1,4355 Dollar. Das ist der höchste Stand seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016.

In Großbritannien ist zudem die Zahl der Arbeitslosen auf den tiefsten Stand seit mehr als 40 Jahren gefallen. In den drei Monaten bis Februar sei die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent gesunken. Zuvor waren es 4,3 Prozent, wie das Statistikamts ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist die niedrigste Quote seit dem Frühjahr 1975. Mit der robusten Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich auch das Lohnwachstum weiter verstärkt.