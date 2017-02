Pflichtpraktika an der HTL birgt für Chemiezweig hohe Hürden

Wer eine HTL besucht, muss als Teil seiner Ausbildung ein mehrwöchiges Praktikum machen, um die Praxis kennenzulernen. Nun ist dies jedoch nicht überall so einfach.

Kaum Herausforderungen für Bregenz und Rankweil

An der HTL Rankweil kennt man da beispielsweise kaum Probleme, bestätigt Direktor Gerhard Wimmer. In Rankweil unterrichtet man Bautechnik sowie Elektronik und Technische Informatik. Beide Fachrichtungen biete sich eine große Bandbreite an möglichen Praktikumsfeldern im Ländle. Dass ein Schüler einmal keinen Praktikumsplatz finde, sei sehr selten. Diesen werde dann durch die Schule bei der Suche nach einer Stelle unterstützt – sofern sie vorweisen können, sich zuvor durchaus um ein Praktikum bemüht zu haben. Auch die Schüler der HTL Bregenz hätten laut Direktorin Claudia Vögel keine Probleme, einen Praktikumsplatz zu finden.

Schwierige Situation in Dornbirn

Alles andere als einfach haben es dagegen die Schüler der HTBLuVA Dornbirn. Für allem die Schüler des Chemie-Zweigs haben mit immer schwierigeren Bedingungen zu kämpfen, erklärt Direktor Michael Grünwald. Dazu zählen nicht nur die Konkurrenz durch freiwillige Praktikanten oder ein eventuell zu hoher bürokratischer Aufwand für die Firmen.

Praktikanten zu jung für das Gesetz

Für viele Arbeiten seien die Schüler aufgrund Arbeitsschutzbestimmungen schlichtweg zu jung. Dies führt zu der paradoxen Situation, dass die Schüler zwar ein Pflichtpraktikum machen müssen, ihnen das Gesetz diese in gewissen Bereichen meist aus Altersgründen wieder verbietet.

Schule bietet eigene Praktika an

Als letzten Ausweg bietet die HTL Dornbirn daher eine Art internes Praktikum an der Schule selbst an. Es gäbe auch immer wieder Schüler, die auf dieses Angebot zurückgreifen müssen. Dass man damit die gewünschte Praxiserfahrung jedoch kaum ersetzen kann, ist Grünwald bewusst. Leichter tun sich die Schüler des Informatikzweiges bei der Suche nach Pflichtpraktikumsstellen. Wie schwierig die Suche nach Praktika für die Schüler der neustrukturierten Lehrzweige Mode und Produktionstechnik sowie Produktmanagement und Futuretecs wird, muss sich noch zeigen.