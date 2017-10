Pflegeskandal-Gutachten kommt in nächsten Wochen

Die Verdächtigen wurden auf freien Fuß gesetzt. - © Pixabay

In den Ermittlungen in der Causa Pflegeheim im niederösterreichischen Kirchstetten rechnet die Staatsanwaltschaft St. Pölten in den kommenden Wochen mit dem Gutachten des gerichtsmedizinischen Sachverständigen. Der Fokus liege u.a. darauf, ob es bei der Medikation der Patienten Abweichungen von der Verschreibung gegeben habe, teilte Sprecher Leopold Bien am Montag mit.